Агропроизводители дополнительно получат 9,2 млрд. грн.

Аграрные производители дополнительно получат 9,2 млрд. грн. за счет сохранения льготного режима взимания налога на добавленную стоимость.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА, комментируя результаты 100 дней работы деятельности правительства, сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьер-министра.

«За счет сохранения льготного режима взимания налога на добавленную стоимость сельскохозяйственные товаропроизводители дополнительно получат 9,2 млрд. грн., а фиксированного сельскохозяйственного налога – 2,6 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации В.СЛАУТЫ, внедрен механизм форвардных закупок сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки предприятиями пищевой промышленности.

Также сообщается, что аграрный блок правительства принял меры для организованного проведения весенне-полевых работ, в частности, по обеспечению доступа сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам под залог будущего урожая и приплода скота, в результате чего на сегодня аграрии привлекли 2,8 млрд. грн. кредитов по сравнению с 400 млн. грн. в первые три месяца кредитования. Также обеспечена оптимальная структура посевов, в частности, зерновой группы, увеличены площади технических культур, в том числе сахарной свеклы, для избежания волнений на внутреннем рынке. Кроме того, приняты неотложные меры по обеспечению производителей горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями и сняты искусственные ограничения на ввоз средств защиты растений в Украину.

В.СЛАУТА сообщил, что правительство разработало предложения относительно компенсации сельхозпроизводителям стоимости электроэнергии, которая используется для орошения сельхозкультур, и снижения тарифов на подачу воды для их полива.