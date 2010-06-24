Производство говядины и телятины снизилось на 4,6%

В Украине в январе-мае т.г. производство говядины и телятины свежей или охлажденной составило 27,7 тыс. тонн, что на 4,6% ниже показателя за январь-май 2009 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, в мае было произведено 5,5 тыс. тонн данной продукции, что на 16,8% ниже показателя за апрель 2010 года и на 18,5% ниже показателя за май 2009 года.

За 5 месяцев т.г. производство говядины и телятины мороженой составило 9,5 тыс. тонн, что на 18,3% выше показателя за январь-май 2009 года. В мае было произведено 1,5 тыс. тонн данной продукции, что на 39,8% ниже показателя за апрель 2010 года и на 37,6% ниже показателя за май 2009 года.

Производство свинины свежей или охлажденной в Украине в январе-мае т.г. составило 49,8 тыс. тонн, что на 23% выше показателя за январь-май 2009 года. В мае было произведено 11,1 тыс. тонн данной продукции, что на 1,1% выше показателя за апрель 2010 года и на 53,1% выше показателя за май 2009 года.

За 5 месяцев 2010 года производство свинины мороженой составило 2,4 тыс. тонн, что на 30,7% выше показателя за январь-май 2009 года. В мае было произведено 0,5 тыс. тонн данной продукции, что на 12% выше показателя за апрель 2010 года и на 39,9% выше показателя за май 2009 года.

Кроме того, в январе-мае 2010 года производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, свежих или охлажденных составило 269 тыс. тонн, что на 9,6% выше показателя за январь-май 2009 года. В мае производство данной продукции составило 51,3 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя за апрель 2010 года и на 2,2% выше показателя за май 2009 года.

За 5 месяцев т.г. производство мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы мороженых составило 34,7 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в январе-мае 2009 года. В мае производство данной продукции составило 6,6 тыс. тонн, что на 2,7% ниже показателя за апрель 2010 года и на 1,2% выше показателя за май 2009 года.