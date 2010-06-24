Производство водки в Украине сократилось на 9,6%

В Украине в январе-мае текущего года произведено более 20 млн. дал ликеро-водочной продукции, в том числе, водки 15,5 млн. дал. В сравнении с соответствующим периодом 2009 года объемы производства сократились, соответственно, на 12% и 9,6%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Укрводка».

При этом объемы экспорта продукции возросли, соответственно, на 18% и 22%.

При этом в мае 2010 года произведено 5 млн. дал ликеро-водочной продукции, в том числе, водки почти 4 млн. дал. По сравнению с маем прошлого года наблюдается сокращение объемов производства ликеро-водочной продукции более чем на 18%, в частности, водки на 19%. Экспорт в мае составил 760 тыс. дал, в том числе, водки 630 тыс. дал.

«На объемах производства сказались как высокая налоговая нагрузка, так и падение платежеспособного спроса, и даже грядущее повышение ставки акциза не стимулирует предприятия наращивать объемы производства. В случае сохранения существующей тенденции падения производства увеличение акцизного сбора, даже за счет разницы в размере ставок, может не дать ожидаемых поступлений в бюджет», - добавил директор Ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.