В Волынской обл. монополиста заставили вернуть старую цену

В Волынской области монополиста на рынке хлеба заставили вернуть старую цену на свою продукцию.

Это произошло после соответствующих проверок контролирующих органов и личного вмешательства председателя облгосадминистрации Бориса КЛИМЧУКА, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

Как отмечено в сообщении, монополист на рынке хлеба Луцкое ОАО "Хлеб", которое производит 58% всей продукции в области, вернуло предыдущую цену на сорт хлеба "Подгаецкий" после того, как была увеличена стоимость килограмма хлеба с 4 грн. до 4,25 грн. Следовательно, в пересчете на вес 600-грамовая буханка хлеба опять будет стоить 2.40 грн. вместо 2,55 грн. Одновременно снижены цены на сорта хлеба "Сечевой" и "Луцк" с 3,64 грн./кг до 3,57 грн./кг. Стоимость буханки весом 700 грн. этих сортов будет составлять 2,50 грн. вместо 2,55 грн. в период повышения.

За злоупотребление монопольным положением к ОАО "Хлеб" будут применены штрафные санкции. Их уровень зависит от объема хлеба, реализованного по завышенной цене. По прогнозам специалистов, эта сумма будет составлять около 17 тыс. грн. Окончательное решение будет приниматься после завершения процедурных вопросов, связанных с проведением расследования управлением Антимонопольного комитета в области с привлечением Инспекции цен.

В облгосадминистрации сообщили, что продолжают работу по стабилизации цен на хлеб массовых сортов еще в нескольких направлениях: снижение цен на сорт "Сечевой", демонополизация рынка хлеба в Луцке и расследование служебной халатности специалистов Главного управления экономики, которые "проглядели " безосновательное повышение цены монополистом.