Кабмин предлагает плату за пользование займом аграриями

Кабинет министров Украины предлагает установить плату за пользование бюджетным займом аграриями при режиме залоговых закупок на уровне 7,55% годовых.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Виктора СЛАУТЫ.

Сообщается, что В.СЛАУТА провел заседание Правительственного комитета по вопросам аграрной политики, на котором был одобрен проект постановления Кабмина «Об установлении размера платы за использование бюджетного займа производителями зерна в пределах режима государственных залоговых закупок на 2010-2011 маркетинговый период».

Документом предлагается установить на 2010-2011 МГ плату за использование бюджетного займа производителями зерна в пределах режима государственных залоговых закупок в размере 7,55% годовых. Основанием для установки отмеченного размера платы является информация Национального банка Украины об уровне средневзвешенной процентной ставки по кредитам банков.