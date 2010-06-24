В Крыму объем реализации скота и птицы на убой увеличился

В Крыму в хозяйствах всех категорий за январь-май 2010 г. реализовано на убой 79,6 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 2,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях Крыма увеличились объемы реализации скота и птицы на убой на 3,5% и составили 44,8 тыс. тонн. В хозяйствах населения увеличены объемы производства мяса на 1,8% до 34,8 тыс. тонн.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельхозпредприятиями доля птицы всех видов составила 83,0% (в январе-мае 2009 г. - 79,8%), в том числе бройлеров - 81,7% (78,8%); крупного рогатого скота - 7,5% (12,1%), свиней - 9,1% (7,9%).

В аграрных предприятиях общий объем выращивания скота и птицы превысил уровень января-мая 2009 г. на 5,3%, в том числе свиней - на 28,2%, птицы - на 7,1%, а объем выращивания крупного рогатого скота уменьшился на 34,3%. Соотношение общего объема выращивания скота и птицы к их реализации на убой составило 102,2% (в прошлом году - 100,2%).

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2010 г. в Крыму в хозяйствах всех категорий объем реализации на убой скота и птицы в живом весе составил 62,1 тыс. тонн, что на 2,8% больше аналогичного периода 2009 г.