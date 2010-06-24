Производство подсолнечного масла выросло на 10,3%
11:40, 24 июня 2010Агро
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В Украине по итогам января-мая т.г. произведено 1 млн. 298 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2009 г.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в мае было произведено 263 тыс. тонн масла, что на 0,8% больше, чем в апреле 2010 г., и на 8,2% больше, чем в мае 2009 года.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года в Украине было произведено 2,7 млн. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 49,5% больше, чем в 2008 году.
Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.
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