Производство сливочного масла выросло на 5,7%

В Украине по итогам января-мая т.г. произведено 27,3 тыс. тонн сливочного масла, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в мае было произведено 9,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 43,8% больше показателя за апрель 2010 г. и на 4,3% меньше, чем в мае 2009 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года в Украине было произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году.