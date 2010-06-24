Производство хлебобулочных изделий снизилось на 3,9%

В Украине в январе-мае т.г. объемы производства хлебобулочных изделий составили 685 тыс. тонн, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае было произведено 146 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 7% больше, чем в апреле 2010 г. и на 3,1% меньше, чем в мае 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 г. производство хлебобулочных изделий в Украине составило 1,754 млн. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 г.