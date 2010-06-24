Минагрополитики снизило прогноз экспорта зерна до 21 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна в 2010-2011 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2010 г. – 30 июня 2011 г.) до 21 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, прогноз снижен в связи с большими остатками зерна в Украине, а также в РФ. «Мы снизили экспортные расчеты, поскольку будет сложно на внешнем рынке продать задекларированный ранее объем зерна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что в Украине на начало нового маркетингового года переходящие остатки зерна составляют около 6 млн. тонн, а в России – около 13 млн. тонн.

При этом министр отметил, что РФ изучает возможность помощи зернотрейдерам. Он добавил, что Украина владеет более развитой логистической системой, однако на сегодня имеет проблемы с невозмещением НДС зернотрейдерам. В связи с этим министерство подчеркивает необходимость сотрудничества с зернотрейдерами для того, чтобы они отдали предпочтение украинскому зерну.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в ходе переговоров с представителями Китайской Народной Республики обсуждался вопрос выделения Китаем квоты для импорта украинских зерновых.

«Хотим продать не меньше 21 млн. тонн зерна и из нового урожая уже законтрактовано около 4 млн. тонн зерна», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 10 июня министр агрополитики Н. ПРИСЯЖНЮК заявил, что Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз экспорта зерна на 2010-2011 МГ на 10-14% – до 22-24 млн. тонн, добавив при этом, что объем экспорта во многом будет зависеть от ситуации на мировых рынках.

Сегодня он сообщил, что МинАП снизило прогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн с прогнозируемых ранее 46-48 млн. тонн.