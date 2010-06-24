Аграриям Винниччины нужно 750 комбайнов

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай Джига оценивает потребность сельскохозяйственных предприятий региона в зерноуборочной техники в 750 комбайнов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Н.Джига.

«Нам необходимо около 750 новых комбайнов на область класса John Deere, Dominator, которые могли бы без потерь хорошо собрать зерновые», - сказал он.

По мнению Н.Джиги, большинство уборочной техники в хозяйствах Винницкой области устаревшая и при использовании дает большие потери урожая.

«До сих пор используется техника еще советских времен, у которой до 15-20% потерь зерна», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, что сельскохозяйственные предприятия Винницкой области завершили сев яровых культур, засеяв их на площади 982,655 тыс. га, что составляет 99,2% от запланированных 990,854 тыс. га площадей.

Озимые культуры в области посеяны на площади 554,488 тыс. га.

Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.