В Кировоградской обл. рыночные продажи агропродуктов упали

В январе-мае 2010 года продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Кировоградской области сократились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены выросли на 4,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Продукты животного происхождения подешевели на 3,5%, их продажи сократились на 8,2%. Продажи продуктов растениеводства увеличились на 10,5% при росте цен на 35,6%.

В январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рынках области хлебобулочная продукция подорожала на 35,6%, картофель – на 68%, овощи – на 50,1%, сахар – в 2 раза, масло подсолнечное – на 24,6%, молочные продукты – на 32,2%, яйца – на 28,4%.

Подешевели на 8,8% мясопродукты, в частности сало свиное – на 24,8%.