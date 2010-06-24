МинАП снизило прогноз урожая зерна

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы ожидаем урожай зерна в районе 45-45,5 млн. тонн», - сказал министр.

По его словам, непогода не повлияла в значительной мере на состояние посевов и прогноз урожая. «Непогода не сильно повлияла, и надеюсь, что до конца жатвы мы сможем улучшить прогноз урожая зерна». – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство прогнозировало урожай зерна 2010 года в объеме 46-48 млн. тонн.