Налоговики Херсонской области проведут инвентаризацию земель

Государственная налоговая администрация в Херсонской области совместно с областным управлением земельных ресурсов намерена провести инвентаризацию земельных ресурсов с целью увеличения поступлений в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности начальника ГНА в Херсонской области Юрий ЕМЧЕНКО.

"Есть уже договоренность с управлением земресурсов с сентября начать инвентаризацию земельных ресурсов. Проверить ставки арендной платы, платы за землю. Плата должна быть не ниже 3% в год от стоимости участка, но есть такие органы местного самоуправления, которые назначили ставку ниже", - сказал Ю.ЕМЧЕНКО.

По его словам, в ходе проверок налоговики будут уделять особое внимание земельным взаимоотношениям в Нижнесерогозском, Нововоронцовском и Чаплынском районах Херсонской области, поскольку в них не выполняются плановые показатели по плате за землю.