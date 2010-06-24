В Кировоградской обл. реализация агропродукции увеличилась

В январе-мае 2010 года общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в Кировоградской области увеличился на 11,4% за счет увеличения реализации продуктов растениеводства на 8,6%, животноводства – на 36,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Доля растительной продукции в общем объеме реализованного товара составила 87,6%, животной – 12,4% (в январе-мае 2009 года соответственно 89,9% та 10,1%).

Аграрными предприятиями области за указанный период реализовано 367 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – 127,5 тыс. т, семян подсолнечника – 113,1 тыс. т, сои – 22,8 тыс. тонн, рапса – 2,4 тыс. тонн, скота и птицы (в живом весе) – 3,9 тыс. т, молока и молочных продуктов – 13,7 тыс. т, яиц – 60 млн. шт.

По сравнению с январем-маем 2009 года объем реализации зерновых и зернобобовых культур сократился на 28,5%, скота и птицы – увеличился на 15,7%.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 30,4%, в том числе на продукцию растениеводства – на 31%, на продукцию животноводства – на 26,7%.