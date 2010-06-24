Присяжнюк рассчитывает на выпуск ОВГЗ в первой декаде июля

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК рассчитывает на выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) обеспечения средствами Аграрного фонда в первой декаде июля т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни, в первой декаде июля, ОВГЗ будут выпущены», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он напомнил, что в бюджете текущего года предусмотрен выпуск ОВГЗ в объеме 5 млрд. грн. для обеспечения средствами Аграрного фонда и проведения финансовых интервенций на рынке зерна.

Кроме того, по словам министра, на сегодня на счетах Аграрного фонда аккумулировано около 1 млрд. грн. и с 1 июля фонд начнет закупки зерна.

Н.ПРИСЯЖНЮК добавил, что очень важно, чтобы Аграрный фонд начал закупку зерна, чтобы не допустить снижения цен на зерновые. Министр добавил, что по прогнозам аналитиков, в июле-августе в Украине цена на зерно будет низкой, а с сентября начнет расти.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что на сегодня главное – купить урожай, поскольку сельхозпроизводители не имеют емкостей для его хранения и будут вынуждены реализовывать его по низким ценам. «На сегодня важный вопрос – как быстро государство выйдет на интервенцию», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по предварительным результатам размещения ОВГЗ 22 июня т.г. в Государственный бюджет удалось привлечь 1 млрд. 083 млн. 296,9 тыс. грн.