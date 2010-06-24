В Донецкой области приобретено 104 единицы сельхозтехники

В агропромышленном комплексе Донецкой области продолжена за первые 5 месяцев текущего года хозяйствами области было приобретено 104 единицы сельхозяйственной техники на общую сумму 42,1 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника главного управления агропромышленного развития обладминистрации Ивана ПАЩЕНКО.

Согласно сообщению, по программам бюджетного финансирования Национальная Акционерная Компания «Украгролизинг» заключила 15 договоров на поставку техники на условиях финансового лизинга с сельхозтоваропроизводителями области на сумму 6 млн.700 тыс. грн.

В регионе проводиться организационная работа по приобретению в текущем году зерноуборочных комбайнов КЗС-9 «Славутич» и КЗС-812 СХ на условиях программ финансовой поддержки из Государственного бюджета на общую сумму 9 млн. грн.

В ОГА напомнили, что в уборке урожая в 2010 году в области примут участие 2325 зерноуборочных комбайнов, в том числе: 123 комбайна механизированных уборочных отрядов. Также в работу будет задействовано 1373 рядковые жатки.

При средней дневной выработке на один комбайн - 20 гектаров, дневная продуктивность всех комбайнов составит 44 тыс. га. Сезонная нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 309 га, привлечение же дополнительной техники позволит снизить этот показатель до 292 га на 1 комбайн, отметили в облгосадминистрации.