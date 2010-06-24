Кабмин рассматривает возможность импорта дизтоплива и бензина

Кабинет министров Украины рассматривает возможность импорта 900 тыс. тонн дизельного топлива и 100 тыс. тонн бензина с отсрочкой выплаты НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«На следующей неделе на заседании Кабинета министров Украины будет рассмотрено постановление и проект изменения законодательства о налоге, где будет предусмотрено разрешить Госрезерву и НАК «Нафтогаз Украины» завезти топливо с отсрочкой выплаты НДС, для того чтобы дать дешевое топливо для сельхозпроизводителей», - сказал министр.

Он сообщил, что проектом предусматривается ввоз 900 тыс. тонн дизтоплива и 100 тыс. тонн бензина на протяжении полугода для обеспечения аграриев топливом на проведение уборочной кампании и осенних полевых работ.

Кроме того, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, сейчас отрабатывается проект постановления об удешевлении газа для сахарных заводов.