МинАП: аграрии привлекли 3,1 млрд. грн. кредитов

Сельхозтоваропроизводители по состоянию на середину июня т.г. привлекли более 3,1 млрд. грн. кредитов, что в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики Украины.

«Активизировано кредитование предприятий аграрного сектора», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным МинАП, сельхозтоваропроизводители за 3 месяца этого года привлекли 1,2 млрд. грн. кредитных ресурсов, что почти вдвое превышает показатель на аналогичную дату прошлого года, когда было привлечено 650 млн. грн.

За 2009 г. аграрии Украины привлекли более 5 млрд. грн. кредитов, тогда как в 2008 г. этот показатель составил 17,3 млрд. грн.