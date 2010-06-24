«Наш Край» планирует открыть три магазина в Киеве

Торговая сеть «Наш Край» (Луцк) до конца третьего квартала т.г. планирует открыть три магазина в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети.

Согласно сообщению, за первый квартал т.г. было открыто три франчайзинговых магазина сети. В первом квартале товарооборот сети составил около 130 млн. грн.

По словам генерального директора торговой сети «Наш Край» Виктора МОЛЬЧЕНКО, до конца этого года компания планирует расширить площади распределительного центра в 4,5 раза - до 2,7 тыс. кв. м.

При этом компания ведет подготовку к редизайну стиля сети.

Справка УНИАН. Сеть «Наш Край» (Луцк) – национальный оператор рынка ритейла, представленный в трех форматах: супермаркет, магазин у дома и экспресс. Стратегическое управление компанией осуществляет инвестиционная компания VolWest Group, а тактическое – управляющая компания «Наш Край-ЛЦ». На сегодня в рамках стратегии развития сети действует система франчайзинга. Первый магазин начал свою работу в 2001 году. По состоянию на 24 июня 2010 г. сеть «Наш Край» состоит из 23 собственных магазинов и 35 – франчайзинговых.