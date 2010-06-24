МинАП прогнозирует перепроизводство сахара на 400-500 тыс. тонн

Министерство аграрной политики прогнозирует перепроизводство сахара в Украине в 2010-2011 маркетинговом году на 400-500 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«У нас в этом году будет перепроизводство сахара около 400-500 тыс. тонн», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в связи с этим вопросом номер один становится открытие внешних рынков для экспорта украинского сахара.

«Очень важный вопрос, чтобы мы на ноябрь-декабрь смогли открыть экспорт сахара в Российскую Федерацию», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он добавил, что этот вопрос будет внесен в повестку дня встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Министр напомнил, что Украина договорилась с Россией, что после уточнения балансов внутреннего рынка РФ даст возможность Украине экспортировать 300 тыс. т сахара без уплаты импортной пошлины.

По данным министерства, в текущем году посевные площади под сахарной свеклой составили 488 тыс. га, что в 1,5 раз выше показателя прошлого года.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК озвучил прогноз, что в 2010 году производство сахара в Украине составит 2,1-2,2 млн. тонн. По его словам, площади под сахарной свеклой позволяют прогнозировать урожай этой культуры на уровне 16 млн. тонн.