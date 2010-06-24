Кабмин в июне возместит долги по возврату НДС зернотрейдерам

Правительство в июне возместит задолженность по возврату НДС зернотрейдерам по схеме возмещения зерном через Аграрный фонд на 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, он сообщил, что в мае текущего года задолженность по НДС была возмещена по указанной схеме на 200 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость зернотрейдерам на апрель т.г. составиляла 8 млрд. грн.