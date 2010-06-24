Ожидаемое валовое производство зерновых составляет 1,8 млн. т

В Донецкой области ожидаемое валовое производство зерновых культур урожая 2010 года по всем категорияя хозяйств составляет 1 млн. 820 тыс. тонн (в весе после доработки) при урожайности 22,3 ц/га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника главного управления агропромышленного развития ОГА Ивана ПАЩЕНКО.

В том числе аграрии области предполагают получить: валовой сбор зерна озимых культур на уровне 1 млн. 153 тыс. тонн, при этом прогнозируемая урожайность - на уровне 26 ц/га; валовой сбор зерна яровых культур ожидают получить в объеме 667 тыс. тонн, урожайность составит 17,9 ц/га.

Кроме того, валовой сбор ранних зерновых культур составит 82% (из общего валового сбора зерновых культур), или 1 млн. 499 тыс. тонн, при урожайности 22 ц/га.

В ОГА напомнили, что в области функционирует штаб по организации подготовки и проведению уборки ранних зерновых и зернобобовых культур урожая 2010 года (приказ Главного управления от 15 июня 2010 № 50), а также оказанию практической помощи хозяйствам области.

Рабочим планом предусмотрено убрать по всем категориям хозяйств области ранние зерновые культуры на площади 680 тыс. га.

В уборке урожая примут участие 2325 зерноуборочных комбайнов, в том числе 123 комбайна механизированных уборочных отрядов. Также в работе будут задействованы 1373 рядковые жатки.

При средней дневной выработке на один комбайн - 20 гектаров дневная продуктивность всех комбайнов составит 44 тыс. га.

При благоприятных погодных условиях уборку предусматривается провести за 15 рабочих дней.