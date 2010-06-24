"Данон" инвестирует в 23 молочных кооператива в Украине

Компания "Данон-Украина" совместно с Международной благотворительной организацией Heifer International Ukraine в 2010-2011 гг. намерены инвестировать 1 млн. евро в развитие 23 сельскохозяйственных кооперативов по заготовке молока в Херсонской, Кировоградской, Запорожской областях и АР Крым (в частности, в Херсонской области отобраны 4 кооператива).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Херсоне сообщил директор по социальным инновациям компании Danone (Франция) Жан Кристоф ЛОЖЕ.

"Создание кооперативов для заготовки молока, которые поддерживает "Данон-Украина", является одним из первых проектов такого уровня, финансируемых "Экофондом Данон". Поддержка со стороны Heifer International Ukraine будет только на первых порах", - сообщил Ж. К. ЛОЖЕ.

По его словам, проект рассчитан на 2 года. В 2010 году финансовую поддержку получат 10 кооперативов, в том числе все 4 кооператива в Херсонской области. Инвестиции в оставшиеся кооперативы запланированы на 2011 г. Также он отметил, что компания Danone рассматривает возможность инвестировать еще в 20 подобных проектов в других странах мира 99 млн. евро.

В свою очередь генеральный директор "Данон-Украина" Дарио МАРКЕТТИ сообщил, что кооперативы поддерживаются "с целью создания замкнутого цикла производства, который обеспечит контроль качества сырья на всех этапах его производства - от пастбища до доставки молока на завод".

Представитель Heifer International Ukraine Оксана ОСАДЧАЯ отметила, что изначально проект подразумевал инвестирование в создание 20 кооперативов, однако в ходе рассмотрения заявок потенциальных участников проекта были отобраны 23 кооператива.

По словам О. ОСАДЧЕЙ, каждый кооператив получит от "Данон-Украина" оборудование для хранения и контроля качества молока, оборудование для искусственного осеменения скота. Кроме того, часть участников проекта (250 семей - членов кооператива) получат доильные аппараты. В целом этим проектом планируется охватить 1 тыс. семей, которые станут членами кооперативов.

Справка УНИАН. Danone (Франция) - производитель продуктов питания. Подразделения компании расположены в 120 странах на пяти континентах. Danone владеет 160 производственными центрами. В 2009 году продажи компании достигли 15 млрд. евро. Акции Danone котируются на бирже Euronext Paris.

Компания «Danonе Украина» - один из крупнейших в Украине производителей молочных продуктов.