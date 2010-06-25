Аграрии Донецкой области будут обеспечены топливом для проведения уборки ранних зерновых культур в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника главного управления агропромышленного развития обладминистрации Ивана ПАЩЕНКО.

Он отметил, что сельхозпредприятиям области поставлено: дизтоплива - 1,1 тыс. тонн; бензина - 2 тыс. тонн.

В хозяйствах области проведена работа по накоплению материально-технических ресурсов для проведения комплекса уборочных работ.

По словам И.ПАЩЕНКО, на сегодняшний день в области накоплено: дизельного топлива - 7,2 тис. тонн; бензина – 2 тыс. тонн; дизельного масла - 0,24 тыс. тонн.

Средняя оптовая цена на нефтепродукты по области составляет: дизтопливо - 5,78 грн. за литр, бензин - 5,84 грн. за литр, отметил начальник управления.