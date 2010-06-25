В Донецкой области озимые на зерно погибли на 11 тыс. га

В Донецкой области (по состоянию на 1 июня текущего 2010 года) озимые культуры на зерно в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) погибли на площади более 11 тыс. га, что составляет 3,3 % к посеянному.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника главного управления агропромышленного развития обладминистрации Ивана ПАЩЕНКО.

Согласно сообщению, в отдельных районах региона потери оказались выше: в Краснолиманском районе посевы погибли на площади свыше 3 тыс. га, или 26% к посеянному; в Славянском и Александровском районах погибло по 2,3 тыс. га, или 18 и 19% к посеянному, соответственно.

В целом на полях области озимые культуры на зерно под урожай 2010 года были посеяны на площади – 455 тыс. га (109,9 % к уровню 2008 года), кроме того: озимый рапс на зерно был посеян на площади 6 тыс. га (144 % к уровню 2008 года).

По словам И.ПАЩЕНКО, «с разной долей ответственности отнеслись руководители сельхозпредприятий области к вопросам формирования структуры посевных площадей яровых зерновых культур». Так, как положительный опыт он отметил работу управлений агропромышленного развития Артемовской, Новоазовской, Старобешевской и Першотравневой государственных администраций в организации сева яровых зерновых культур под урожай 2010 года и оказании практической помощи сельхозтоваропроизводителям в развитии зернового хозяйства.