В Хмельницкой обл. не обрабатывается 106 тыс. га земли

В Хмельницкой области не обрабатывается 106 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Хмельницкой областной госадминистрации по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК во время прямой телефонной линии.

"На сентябрь этого года назначен второй этап инвентаризации земли в области. Тогда власть дойдет до каждого фермера и спросит, почему не сеются поля ", - отметил он.

По словам В.ГАЛИЩУКА, в этом году под посевную задействовано 1 млн. 10 тыс. га. Однако есть различия в посевных площадях.

"Есть случаи, когда отдельные структуры, вспахавши землю в десяти районах, не засеяли треть земли (20 тыс. гектаров). Мы разберемся с этим. Земля должна использоваться эффективно ", - отметил В. ГАЛИЩУК.

Всего в области имеется 1 млн. 247 тыс. га земли, которая может использоваться под посевные площади.