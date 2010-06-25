В Крыму расчет по договорам аренды земли составил 13,5%

По данным управлений агропромышленного развития райгосадминистраций АРК, в Крыму на 1 июня расчет по договорам аренды земельных участков, долей (паев) за 2010 год произведен в республике на 13,5%, что выше уровня прошлого года на 0,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, при сумме, подлежащей выплате в размере 164908,4 тыс. грн., в счет расчета поступило 22332,7 тыс. грн. Из этих средств 64,2% (14332,6 тыс. грн) поступили в денежной форме, что выше уровня прошлого года на 13,2%.

В министерстве отметили, что только в Первомайском районе автономии (16%) расчет обеспечен ниже уровня прошлого года на 4%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму к началу мая расчет по договорам аренды земельных участков, долей (паев) за 2010 год был произведен на 7,4%, или ниже уровня прошлого года на 0,8%.