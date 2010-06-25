В Украине в 40% колодцев вода не пригодна для питья

В Украине в 40% колодцев из 41 тыс. 592 обследованных питьевая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Госсанэпидслужба по состоянию на 24 июня обследовала 41 тыс. 592 колодца и скважины общественного и индивидуального пользования. Не отвечает требованиям санитарного законодательства около 40%, а в некоторых областях показатели очень высокие», - сказал Г.РОЖКОВ.

В частности, главный санврач уточнил, что в Кировоградской области в 51% колодцев и скважин вода не отвечает эпидемиологическим нормам, в Николаевской области – 61,1%, в Сумской – 59,3%, в Черкасской – 50%, в Донецкой – 72%, в Луганской – 56,2%, в Полтавской - 61,6%.