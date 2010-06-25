В Винницкой области начинается сбор урожая зерновых

В Винницкой области сбор урожая зерновых начнется 8-10 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания по организации уборки зерновых сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолий ПАВЛИЧЕНКО.

«Сбор урожая мы начнем 8-10 июля, а собирать рапс начнем в отдельных районах с 5 июля», - сообщил он.

По его словам, в прошлом году всеми категориями хозяйств увеличены посевы кукурузы на зерно на 43,6 тыс. га - до 191 тыс. га, технических культур на 13,5 тыс. га, в том числе, сахарной свеклы - на 27,3 тыс. га. Площадь посевов сахарной свеклы в этом году составила 76,1 тыс. га. Увеличены посевы сои и кормовых культур.