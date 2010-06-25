Аграрии Кировоградской области приступят к уборке ранних зерновых

Аграрии Кировоградской области приступят к уборке урожая ранних зерновых культур 1-5 июля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника главного управления агропромышленного развития областной администрации Виктор НИКОЛАЕНКО.

В управлении прогнозируют, что в случае привлечения дополнительных комбайнов, а также благоприятных погодных условиях, зерноуборочная кампания будет проведена в течение 14 рабочих дней.

К уборке подлежат 669,1 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – на 290,8 тыс. га, ячменя – на 348,5 тыс. га, гороха – на 20,6 тыс. га, овса – на 5,8 тыс. га.

По прогнозам управления, валовой сбор зерна в этом году на территории области ожидается на уровне 2,6 млн. тонн.