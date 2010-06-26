В Одесской области отряды МЧС готовятся к эвакуации людей

В Одесской области отряды Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций готовятся к эвакуации людей из-за резкого повышения уровня воды в Дунае.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Одесской области, в ближайшие три дня Дунайская гидрометеорологическая обсерватория прогнозирует повышение уровня воды в украинской части Дуная до 20 см. С учетом того, что в районе Вилково река уже вышла из берегов, это вынуждает отряды областного управления МЧС готовиться к возможной эвакуации людей из опасной зоны.

«Прежде всего ожидается подтопления причалов Ренийского морского торгового порта и территории Измаильского рыбзавода, хотя эти территории и защищены гидротехническими сооружениями от высоких уровней воды в Дунае, а также сохранения опасного уровня воды в районе Вилково», - сказано в сообщении.

Для проведения аварийно-спасательных и эвакуационных мероприятий в районах возможного подтопления приведены в готовность соответствующие силы и средства сводных отрядов облуправления МЧС.

Как сообщалось, 25 июня уровень воды в Дунае в районе Вилково превысил допустимый на 7 см, в районах Рени и Измаила до критической отметки осталось соответственно 5 и 10 см, уровень воды составил 530 см.