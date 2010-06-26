Завтра в западных и южных областях Украины пройдут сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 27 июня будет переменная облачность. Кратковременные грозовые дожди (в северных и центральных областях местами), в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а днем и в южной части местами сильные дожди; в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; лишь в восточных областях и на севере Левобережья без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях 28-33°, в Луганской области до 35°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

В столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

26 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, возле Ялты 13°, в Днепре возле Киева 23°.