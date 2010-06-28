Россия с 2011 года может ввести квоту для беспошлинного сахара из Украины

Россия с 2011 года может ввести квоту в размере 300 тыс. тонн для ежегодного беспошлинного импорта сахара из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался сегодня в рамках встречи премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимир ПУТИНА.

«Владимир Владимирович пообещал рассмотреть этот вопрос и выделить нам квоту поставки сахара на рынок России», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. На данный момент сахар до 2013 года исключен из протокола о свободной торговле между Украиной и РФ.

Пошлина на импорт украинского сахара в Россию составляет 330 долларов за тонну.