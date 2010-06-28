Россия ускорит инспектирование украинских сельхозпредприятий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава правительства РФ Владимир ПУТИН сообщил после переговоров с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы говорили о проблемах сельского хозяйства – здесь у наших украинских коллег есть свои предложения и пожелания к российским партнерам. Например, по сертификации сельхозпредприятий, по проверке их санитарными службами. Здесь российская сторона немножко отстает. Мы это наверстаем», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это позволит данным предприятиям выходить на украинский и российский рынок.

Премьер России отметил, что во время переговоров также обсуждался вопрос о поставках различных видов сельскохозяйственной продукции взаимно на рынки Украины и РФ.

«Уверен, что такая совместная работа будет вести к улучшению обслуживания наших граждан и к уменьшению цен, или, во всяком случае, к их сдерживанию – чем больше товаров хорошего качества, тем стабильнее цены», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 6 мая пресс-служба Министерства аграрной политики Украины сообщила, что Российская Федерация в первом полугодии 2010 г. возобновит инспектирование украинских мясомолочных предприятий.