В Харьковской области посевы сахарной свеклы увеличат
14:04, 29 июня 2010Агро
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В 2011 году в 2,5 раза
В Харьковской области в 2011 году площадь посевов сахарной свеклы планируется увеличить более чем в 2,5 раза – до 80 тыс. га.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.
Как сообщал УНИАН, в текущем году в Харьковской области сахарная свекла посеяна на площади 30,2 тыс. га – 105% от плана.
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