В Харьковской области посевы сахарной свеклы увеличат

В Харьковской области в 2011 году площадь посевов сахарной свеклы планируется увеличить более чем в 2,5 раза – до 80 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Харьковской области сахарная свекла посеяна на площади 30,2 тыс. га – 105% от плана.