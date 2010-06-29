Сбор зерновых планируют начать 15 июля

Массовый сбор зерновых культур в хозяйствах Харьковской области планируется начать 15 июля и провести за 10 рабочих дней.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По его словам, всего в области площадь сбора зерновых составляет 574 тыс. га. При этом планируется собрать 1,7 млн. т зерновых, из них 1,1 млн. т – ранних зерновых.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что в целом в хозяйствах области техника готова на 94%, обеспечение топливом составляет до 80%.

Он также отметил, что Гутянский элеватор Богодуховского района, где полностью автоматизирован диспетчерский пункт и есть своя сертифицированная лаборатория по определению качества и оценке поступающего зерна, готов к приему нового урожая.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области состоянием на 30 апреля 2010 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, площадь посевов яровых зерновых культур сократилась на 7% и составила 650 тыс. га.