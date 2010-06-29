Кабмин создал Госземинспекцию

Кабинет Министров Украины создал Государственную инспекцию по контролю над использованием и охраной земель.

Об этом говорится в постановлении №477 от 21 июня т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, инспекция создается в системе Государственного комитета по земельным ресурсам как правительственный орган.

Основными задачами Госземинспекции являются: участие в реализации политики в сфере земельных отношений, организация и осуществление государственного контроля над использованием и охраной земель, обобщение практики применения законодательства по вопросам, входящим в ее компетенцию, разработка предложений относительно его усовершенствования.

Главным государственным инспектором Украины по контролю над использованием и охраной земель по должности является глава Госкомзема. Инспекцию возглавляет начальник, который назначается на должность и увольняется с должности Кабмином по представлению главы Госкомзема.

Госземинспекция имеет территориальные органы в АРК, областях, Киеве и Севастополе, которые составляют единую систему органов государственного контроля над использованием и охраной земель. Руководители территориальных органов одновременно являются государственными инспекторами по контролю над использованием и охраной земель АРК, областей, Киева и Севастополя. Назначает и увольняет на должность руководителей территориальных органов глава Госкомзема.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением №901 от 26 августа 2009 года внес изменения в постановление №844 "Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году", в котором пункт 5 был дополнен таким абзацем: "Государственному комитету по земельным ресурсам создать в центральном аппарате и в территориальных органах структурные подразделения на базе Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель и ее территориальных органов, которые ликвидируются, и обеспечить в соответствии с законодательством осуществление мероприятий, связанных с их ликвидацией".

При этом постановления Кабмина №1958 от 25 декабря 2002 года "О создании Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель", а также №927 от 16 октября 2008 года "О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель" утратили силу.

Как пояснили в Госкомземе, Госземинспекция ликвидируется как правительственный орган (отдельное юрлицо) и включена в состав Госкомзема как отдельное структурное подразделение.