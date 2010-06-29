Кабмин назначил Бредихина начальником Госземинспекции

Кабинет Министров Украины назначил Александра БРЕДИХИНА начальником Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1244-р от 21 июня т.г., размещенном на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, ранее А.БРЕДИХИН занимал должность первого заместителя Госземинспекции и был уволен с нее 23 декабря 2009 года в связи с ликвидацией инспекции.

21 июня т.г. Кабмин создал Государственную инспекцию по контролю над использованием и охраной земель.

Кабмин своим постановлением №901 от 26 августа 2009 года внес изменения в постановление №844 "Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году", в котором пункт 5 был дополнен таким абзацем: "Государственному комитету по земельным ресурсам создать в центральном аппарате и в территориальных органах структурные подразделения на базе Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель и ее территориальных органов, которые ликвидируются, и обеспечить в соответствии с законодательством осуществление мероприятий, связанных с их ликвидацией".

При этом постановления Кабмина №1958 от 25 декабря 2002 года "О создании Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель", а также №927 от 16 октября 2008 года "О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель" утратили силу.