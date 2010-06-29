В Тернопольской области поголовье КРС уменьшилось

В Тернопольской области в январе-мае текущего года поголовье КРС уменьшилось на 3,2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – до 246,7 тыс. голов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в собственности сельхозпредприятий состоянием на 1 июня было 27,9 тыс. голов КРС (на 1,4% больше, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году), у населения – 218,8 тыс. голов (-3,8%).

Поголовье коров в январе-мае уменьшилась в области на 2,7% - до 124,3 тыс. голов. В частности, у населения – на 3,1% - до 115,5 тыс. голов, вместе с тем, у сельскохозяйственных предприятий – выросло на 2,7% - до 8,8 тыс. голов.

Поголовье свиней в январе-мае 2010 года, сравнительно с январем-маем 2009 года, увеличилось на 15,1% - до 355,4 тыс. голов.

Как отметили в облстате, в хозяйствах населения на 1 июня 2010 года содержалось 88,7% общего поголовья КРС, в т.ч. 92,9% коров, 72,5% свиней.