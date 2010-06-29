В Днепропетровске арестован директор отделения Аграрного фонда

По представлению прокуратуры Днепропетровской области Октябрьским районным судом Днепропетровска арестованы директор регионального отделения Аграрного фонда и его сообщник – директор ООО «Агрофирма им. Шевченко», которые присвоили зерно фонда на сумму 1,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратура обвиняет арестованных в преступном сговоре, в результате чего был подписан ряд заведомо неправдивых документов о передаче из Аграрного фонда на хранение ООО 5,6 тыс. тонн пшеницы 4-го класса. Зерно должно было храниться на складе предприятия в Магдаленовском районе, но фактически пшеницу на склады не завозили. Установлено, что полученные по фиктивным соглашениям бюджетные средства в сумме 1,5 млн. грн. руководители Днепропетровского отделения Аграрного фонда и ООО присвоили.

По данному факту прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением и служебная подделка, повлекшие тяжкие последствия).