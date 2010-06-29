УКАБ призывает Кабмин отстоять интересы аграриев

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) призывает правительство отстоять интересы украинского агропромышленного комплекса на переговорах о зоне свободной торговли (ЗТС) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве руководители ассоциации.

По мнению президента УКАБ Алекса ЛИССИТСЫ, Европа навязывает Украине невыгодные условия подписания договора о создании ЗСТ и в случае принятия этих условий АПК Украины понесет потери.

По словам генерального директора УКАБ Владимира ЛАПЫ, Евросоюз предлагает Украине создавать ЗСТ не на паритетных условиях. Он сообщил, что в ЕС очень сильная тарифная защита внутреннего рынка, ввозные пошлины на некоторые продукты питания достигают ста и больше процентов, а Украина при вступлении в ВТО взяла на себя обязательство снизить пошлины от нуля до 10%, поэтому разница в тарифах будет не в пользу нашей страны, что может привести к тому, что экспорт из ЕС в Украину будет значительно больше, чем из Украины в ЕС. Кроме того, ЕС предлагает или вообще изъять из перечня продуктов, которые разрешается ввозить в рамках ЗСТ, те продукты, которые наше государство заинтересовано экспортировать в ЕС, или установить на них невыгодные для Украины квоты. В частности, это касается и зерна.

Эксперты отмечают, что Украина сегодня фактически экспортирует больше продукции, чем сможет экспортировать в рамках ЗСТ.

Кроме того, размер государственной поддержки в ЕС значительно выше, чем в Украине. Также ЕС требует отмены экспортной пошлины на подсолнечник, но эксперты отмечают, что это будет разрушительным не только для маслодобывающей промышленности, но и для других отраслей, в том числе животноводства, которые используют продукцию переработки подсолнечника. В результате отмены пошлины Украина может превратиться из экспортера подсолнечного масла в импортера, при этом цены на подсолнечное масло в ЕС выше, чем в Украине, что приведет к росту цен на масло примерно на 70%, а на продукцию с использованием подсолнечного масла (майонезы, маргарины) – на 130-150%. Поэтому УКАБ призывает украинскую переговорную группу отстоять сохранение экспортной пошлины на семена подсолнечника.

«Мы сделали соответствующие расчеты, в первую очередь по так называемым критическим видам продукции, где последствия для украинского сельского хозяйства могут быть существенными. Например, мы считаем, что по всем трем видам мясной продукции – курятине, свинине и говядине – квоты на импорт этой продукции в ЕС в зоне свободной торговле должны быть не менее 50 тыс. тонн. Если будут обеспечены такие условия, будет мотивация у производителей развивать производство и приходить к европейским стандартам качества. По зерновым культурам… мы считаем, что можно вести разговор о полной либерализация торговли зерном…», – сказал В.ЛАПА.

А.ЛИССИТСА отметил, что Украине вряд ли удастся отстоять все свои требования, но главные позиции необходимо отстоять, иначе подписание договора о ЗСТ будет экономически нецелесообразным.