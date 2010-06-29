Членом набсовета Шаргородского маслозавода назначена Бойко

Акционеры ОАО "Шаргородский маслозавод" на очередном общем собрании назначили членом наблюдательного совета компании Оксану БОЙКО вместо Татьяны СТЕПАНЮК.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно решению акционеров, Т.СТЕПАНЮК и О.БОЙКО акциями предприятия не владеют.

Справка УНИАН. ОАО "Шаргородский маслозавод" был создан в 1965 году как государственное предприятие. Завод занимается производством масла, цельномолочной продукции и казеина технического.

24,0562% акций предприятия владеет ООО "Укрпромтекс" (Днепропетровск), 24,5037% – украинско-белорусская компания "Луксор", 18,0421% – Наталья РУДЕНКО и 21,5485% – председатель набсовета предприятия Николай ШКВИРА.