В Сумской обл. производство сельхозпродукции сократилось

В Сумской области в январе-мае 2010 года объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах 2005 г.) составил 407,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Производство валовой продукции против аналогичного периода прошлого года уменьшилось на 2,5%, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности – на 1,8 %, в хозяйствах населения – на 2,8 %.

Удельный вес производства валовой продукции Сумской области в общеукраинском объеме составляет 2,5%.

Среди регионов Украины Сумщина занимает 24 место по темпам изменений, 21 – по объемам производства, 16 – по производству сельхозпродукции на одного человека.