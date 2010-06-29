В Тернопольской обл. реализация зерновых сократилась

В Тернопольской области в январе-мае 2010 года объемы реализации зерновых культур по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшились 43,2% и составили 155,018 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, за отчетный период аграрные предприятия области реализовали 76,842 тыс. тонн пшеницы, что на 38,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, 1,124 тыс. тонн ржи (-52,3%), 40,777 тыс. тонн ячменя (-9,7%), 29,062 тыс. тонн кукурузы (-68,7%).

Пшеницу в среднем продавали по 996,6 грн./т, что на 32,4% дороже, чем в январе-мае 2009 года, рожь – по 677,6 грн./т (+9%), ячмень – по 911,8 грн./т (+16,6%), кукурузу – по 1,04 тыс. грн./т (+45,5%).

Объемы реализации масличных культур в январе-мае 2010 года уменьшились на 74,6% – до 3,407 тыс. тонн. В частности, подсолнечника было реализовано 1,248 тыс. тонн (-76,5%), продавали его по 2,367 тыс. грн./т, что на 70,9% дороже, чем в январе-мае прошлого года), сои – 1,483 тыс. тонн (-71,7%), ее продавали в среднем по 3,427 тыс. грн./т (+54,7%), рапса – 164 тонны (-93,8%), продавали его по 2,381 грн./т (+3%).