В Сумской области возобновят работу два сахзавода

В Сумской области в нынешнем сезоне производства сахара начнут работу два обновленных предприятия – Вировской и Угроедский сахарные заводы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в течение последних лет в области не работал ни один сахарный завод из восемнадцати, которые когда-то действовали в регионе. В этом году в области возобновлен полный цикл выращивания и переработки сахарного сырья. Мощность Вировского и Угроедского сахарных заводов составляет соответственно 2500 та 1350 тонн переработки сахарной свеклы в сутки.

Чтобы обеспечить максимальную загрузку заводов сырьем, в области почти вдвое увеличены посевы сахарной свеклы. Если в 2009 г. посевные площади под нее составляли только 8 тыс. га, то в этом году – 14 тыс. га. Собственное производство сахара в регионе позволит стабилизировать розничные цены на этот вид продукции, отметили в пресс-службе.