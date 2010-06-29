Нардеп выступает за продажу сигарет и алкоголя в спецрознице

Народный депутат от Коммунистической партии Украины Евгений ЦАРЬКОВ выступает за продажу табачной и алкогольной продукции только в специализированной рознице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Наша задача – вытеснить табак из продуктовых магазинов, маркетов в отдельные ларьки», - сказал депутат. Он сообщил, что разрабатывает соответствующий законопроект.

Также Е.ЦАРЬКОВ сообщил, что разработаны два законопроекта: о запрете рекламы сигарет и запрете на курение в общественных местах.