Нардеп выступает за продажу сигарет и алкоголя в спецрознице
17:15, 29 июня 2010Агро
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Чтобы "вытеснить из магазинов"
Народный депутат от Коммунистической партии Украины Евгений ЦАРЬКОВ выступает за продажу табачной и алкогольной продукции только в специализированной рознице.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.
«Наша задача – вытеснить табак из продуктовых магазинов, маркетов в отдельные ларьки», - сказал депутат. Он сообщил, что разрабатывает соответствующий законопроект.
Также Е.ЦАРЬКОВ сообщил, что разработаны два законопроекта: о запрете рекламы сигарет и запрете на курение в общественных местах.
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