Avangardco IPL намерена взыскать с "ВТБ Банка" 50-100 млн. долларов

Компания Avangardco Investments Public Limited, крупный агрохолдинг, намерена обратиться в Лондонский арбитражный суд с иском о взыскании 50-100 млн. долл. причиненных "ВТБ Банком" экономических убытков, а также в Государственный комитет Великобритании по надзору за финансовой деятельностью для проведения расследования действий банка, связанных с публикацией неправдивых данных о компании.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании Avangardco IPL Наталья ВАСИЛЮК.

Она сообщила, что в июне т.г. "ВТБ Банк" распространил пресс-релиз, в котором содержались неправдивые данные о долгах компании перед банком, а также искаженная информация о юридических долговых отношениях. Н.ВАСИЛЮК заявила, что по оценкам аналитиков, такие заявления банка могут привести к дисконтированию стоимости компании на 5-10% от ее общей стоимости и сумма убытков может составить 50-100 млн. долл.

Н. ВАСИЛЮК сообщила, что Avangardco IPL уже подписала соглашение с лондонской юридической компанией, которая готовит представление в Лондонский арбитражный суд о взыскании экономических убытков с "ВТБ Банк" (Киев). Также компания готовит обращение в Государственную комиссию Великобритании по финансовому надзору для проведения расследования действий банка относительно распространения неправдивой информации. Гендиректор добавила, что заявления и иск будут поданы до конца текущей недели.

Напомним, компания Avangardco Investments Public Limited разместила 20% акций на Лондонской фондовой бирже. Это было первичное размещение акций компании – посредством выпуска глобальных депозитарных расписок (коэффициент обмена: 1 акция = 10 GDR).

Справка УНИАН. Avangardco IPL – один из крупнейших агрохолдингов в Украине. Компания производит яйцо куриное пищевое и яичные продукты. Производственные предприятия компании расположены в 15 регионах Украины. В 2009 году компания экспортировала свою продукцию в 16 стран мира, в основном, на Ближний Восток и в Азию.