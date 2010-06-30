РФ намерена мониторить продукцию животноводчества на радиацию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) планирует проводить мониторинг радиологических показателей продукции животного происхождения из Беларуси, Украины и Казахстана.

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре.

«По имеющейся информации, в настоящее время сельхозпроизводители Республики Беларусь начинают осваивать земельные угодья, ранее не использовавшиеся в связи с загрязнением радиоактивными выбросами Чернобыльской АЭС», - говорится в сообщении ведомства. Расширение сырьевой базы животноводства может стать причиной попадания радиоактивных изотопов через пищевую цепь в готовую продукцию животного происхождения.

Также сообщается, что отбор проб продукции животного происхождения из Украины, Белоруссии и Казахстана на радиологические показатели безопасности будет осуществляться в рамках мониторинговых исследований.