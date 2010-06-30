В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на среду, 30 июня, из-за возможного ухудшения погодных условий на полуострове.

«Ожидаются сильные дожди, местами - ливни, гроза. Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе управления, который есть у агентства УНИАН.

На реках юго-восточного предгорья возможен подъем уровня воды до одного метра.

МЧС просит туристов и жителей Крыма не купаться во время грозы, избегать открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций.

«В помещениях желательно не использовать электроприборы и телефонную связь», - заявили спасатели.

Последний раз штормовое предупреждение объявлялось в Крыму в понедельник.